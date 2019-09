Wie geht es Silvia Schneider (37) nach dem Liebes-Aus? Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Die Moderatorin und der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (34) gaben vergangene Woche völlig überraschend nach sechs Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Nun hatte die 37-Jährige ihren ersten Auftritt auf der Wiesn als Single, aber von Liebeskummer war bei ihr keine Spur – im Gegenteil: Die Österreicherin erschien strahlend auf dem Oktoberfest!

Als die Unternehmerin Regine Sixt am vergangenen Wochenende zu ihrem alljährlich stattfindenden Charity-Event eingeladen hatte, war auch Silvia unter den Gästen auf der Sixt Damen Wiesn und sah in ihrem Outfit absolut hinreißend aus: Sie erschien komplett in Rosa gekleidet – Dirndl, Schürze, Schuhe und ärmellose Bluse waren in diesem Ton gehalten. Dazu kombinierte sie noch eine süße Kappe. In diesem zauberhaften Look lächelte die Dirndl-Designerin fröhlich für die Fotografen.

Wie sie Bild gegenüber erzählte, habe sie das Dirndl selbst entworfen. Wie viele solcher Kleider sie insgesamt zu Hause habe, wisse sie nicht. "Auf jeden Fall eine Menge", scherzte Silvia.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Collage: Andreas Gabalier und Silvia Schneider

Franceso Gulotta / ActionPress Silvia Schneider, Moderatorin

Getty Images Silvia Schneider während der Berlin Fashion Week 2019

