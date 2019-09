Nach dem Beziehungs-Aus mit Sänger Zayn Malik (26) geht Gigi Hadid (24) bekanntlich alleine durchs Leben. Oder hat die Schönheit doch schon einem neuen Mann den Kopf verdreht? Darüber munkeln Fans und Medien, seitdem immer wieder Paparazzi-Bilder von ihr und Model Tyler Cameron aufgetaucht sind. Doch sind die Frühlingsgefühle bereits verflogen? Einer der beiden räumte in einem Interview mit den Gerüchten auf.

In einem Interview mit Entertainment Tonight behauptete Tyler in Bezug auf Gigi nun: “Wir sind nur Freunde. Ich meine, das ist einfach der Punkt, an dem wir gerade sind.” Aber was nicht ist, kann ja noch werden – oder? “Unsere Beziehung muss nicht öffentlich sein. Sie ist ein guter Mensch, sie ist eine wundervolle Person und wir halten es einfach auf einer freundschaftlichen Ebene.” Das hört sich jedenfalls nicht nach einer leidenschaftlichen Romanze an. Ob das Ganze also nur ein Sommerflirt oder tatsächlich von Anfang an rein freundschaftlich war, bleibt weiterhin Spekulation.

Sollte aus Gigi und Tyler doch noch mehr werden, werden Fans es wahrscheinlich nicht erfahren. Der 26-Jährige will sich künftig nämlich bedeckt halten: “Ich bin an dem Punkt, an dem ich nicht über meine Beziehungen reden will”, erklärte er. “Ich will mich privat daten und ich bin gerade nicht in jemanden verliebt. Ich bin verliebt in mich selbst.”

MEGA Tyler Cameron vor Gigi Hadids Apartment

Getty Images Gigi Hadid

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, 2019

