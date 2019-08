Hat Gigi Hadid (24) nach ihrer langen On-Off-Beziehung mit dem Sänger Zayn Malik (26) ein neues Eisen im Feuer? Schon seit ein paar Wochen kursieren Gerüchte, dass das Model den Reality-TV-Star Tyler Cameron daten soll. Neue Paparazzi-Bilder scheinen die Spekulationen zu bestätigen: Die Aufnahmen dokumentieren, dass die Blondine mit einigen ihrer Vertrauten und dem US-amerikanischen Bachelorette-Teilnehmer im Big Apple auf Achse war.

Die Fotos, die dem Magazin Just Jared vorliegen, zeigen, wie Gigi, Tyler und Freunde, darunter die Tennisspielerin Serena Williams (37), am Dienstagabend das Restaurant La Esquina in New York City verlassen. Offenbar hatte das Treffen keinen offiziellen Anlass, da alle legere Kleidung trugen. Ob Gigi das Abendessen genutzt hat, um Tyler ihrer Clique zu präsentieren?

Bereits am Vorabend waren sie gemeinsam in der Bar von Justin Theroux (48) gesichtet worden. Anschließend hat Tyler anscheinend die Nacht bei Gigi verbracht: Am nächsten Morgen wurde er beim Verlassen ihrer Wohnung erwischt – dabei trug er dasselbe T-Shirt wie am Abend zuvor!

MEGA // Instagram / tylerjcameron3 Gigi Hadid und Tyler Cameron

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, 2019

Anzeige

Getty Images Hannah Brown, US-Bachelorette 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de