Patricia Blanco (48) und ihr Freund Andreas Ellermann können offenbar nicht die Finger voneinander lassen. Vor fünf Monaten haben sich die Tochter von Roberto Blanco (82) und der Sänger kennengelernt und schnell ineinander verliebt. Obwohl Beobachter es bereits vermutet hatten, bestätigten sie die Gerüchte um eine Beziehung erst im Juli via Social Media mit einem Knutsch-Pic. Nach nur wenigen Wochen war die ehemalige Big Brother-Kandidatin dann von Nizza zu ihrem Freund nach Hamburg gezogen. Nun waren sie gemeinsam auf dem Münchner Oktoberfest unterwegs und verrieten ein paar Beziehungsdetails.

Im Interview mit RTL gab der 54-Jährige zu: "Ich bin sehr, sehr verliebt – überaus verliebt. Mehr geht gar nicht. Ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie sie!" Diese Aussage machte sogar Patricia sprachlos, die sonst nie um ein Wort verlegen ist. Doch ein Thema, bei dem die 48-Jährige sich schnell wieder zu artikulieren wusste, ist Eifersucht. Beide Partner seien sich einig, dass sie es nicht gerne sähen, wenn der andere zu lange in Gespräche mit anderen Frauen oder Männern verwickelt sei. Der Reality-Star offenbarte: "Er hat heute, glaube ich, zehn Minuten mit irgendeiner geredet und ich so: 'Was ist da los?'"

Des Weiteren wisse Patricia genau, was für einen Typ Mann sie bevorzuge. "Ich stehe auf Charaktertypen. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Mir gefallen immer Menschen, die anders aussehen", verrät sie. Mit Schönlingen könne sie nicht viel anfangen. "Die sind viel zu anstrengend", meinte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Ob sie damit auf Ex-Freund Nico Gollnick (29) anspielte, ließ sie offen. Dennoch solle ihr neuer Partner der Gesundheit wegen ein Paar Pfunde verlieren. Dennoch fütterte Patricia ihren Liebsten noch mit allerhand Leckereien. Der Moderator scherzte, dass sie ihm während des Volksfests noch mit Süßigkeiten verwöhne, weil sie Angst habe, dass eine andere Frau ihn ihr wegschnappen könnte.

ActionPress Andreas Ellermann und Patricia Blanco auf dem Münchner Oktoberfest 2019

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann

ActionPress Patricia Blanco und Andreas Ellermann

