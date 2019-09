In diesem Fall handelt es sich nicht nur um eine Floskel: Der Ausschnitt von ihrem Kleid reichte Natalie Portman (38) buchstäblich bis zum Bauchnabel! Am Mittwochabend hatte sich die Schauspielerin für die Premiere ihres neuen Films "Lucy In The Sky" ordentlich in Schale geworfen. Mit ihrem supersexy Auftritt dürfte Natalie bei allen Anwesenden am roten Teppich für mächtig Schnappatmung gesorgt haben!

Ihr Erscheinen in den Fox Studios in Los Angeles wurde zum absoluten Wow-Moment! Das schwarze Minikleid passte Natalie wie angegossen, setzte ihre schmale Taille perfekt in Szene. Die Blicke zog die 38-Jährige jedoch mit ihrem XXL-Ausschnitt auf sich: Der war nämlich so tief, dass er beinahe ihren gesamten Oberkörper entblößte! Doch peinliche Nippelblitzer oder ordinäre Nacktheit? Fehlanzeige! Obwohl Natalie enorm tief blicken ließ, wirkte ihr Red-Carpet-Look alles andere als billig oder zu freizügig.

Für ihre Rolle "Lucy In The Sky" tauschte Natalie knappes Dress gegen sperrigen Raumanzug! Im Sci-Fi-Drama spielt sie eine Astronautin, die nach einer Mission im Weltall sowohl ihre Empfindungen als auch ihren Verstand verliert – viel nackte Haut dürften die Zuschauer hier also nicht zu sehen bekommen.

Getty Images Natalie Portman im September 2019

Anzeige

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Natalie Portman im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de