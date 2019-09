Vergangenen Monat wurde der 30-jährige Tom Kaulitz (30) auf einen Schlag vierfacher Stiefvater – als er Heidi Klum (46) heiratete! Die beiden Frischvermählten verbringen ihre Zeit nicht nur in trauter Zweisamkeit, denn das Model brachte seine Kinder Leni (15), Johan (12), Lou (9) und Henry Samuel (14) mit in die Ehe. Wie sich Heidis Nachwuchs mit dem neuen Mann an ihrer Seite versteht, verriet das Ehepaar kürzlich in einem Interview!

Bei den Emmy Awards erklärte die Blondine gegenüber US Weekly, dass es bislang keine Probleme zwischen ihrem Mann und ihren Kindern gegeben habe. "Ich denke, es läuft ziemlich gut", meinte sie. Auch Tom selbst meldete sich zu Wort und erzählte, dass er den Sprösslingen das Gitarrespielen beibringe. "Das ergibt sich ganz automatisch. Ich bin ein Vollzeit-Künstler. Und ich mache den ganzen Tag lang Musik. Also klar, das gehört dann dazu", meinte er.

Die Patchwork-Familie scheint schon so manchen schönen Moment miteinander verbracht zu haben – beispielsweise in Disneyland. Davon zeugen immer wieder neue gemeinsame Schnappschüsse. Auf den Fotos sieht man aber nicht nur, wie viel Spaß die Rasselbande zu haben scheint, sondern auch, wie groß Heidis Kinder bereits sind. Vor allem bei Lenis Anblick bemerken Heidis Follower, dass der Apfel nicht weit vom berühmten Stamm fällt: "Lenis Silhouette sieht aus wie die der Mama", kommentierte beispielsweise ein User einen von Heidis Instagram-Posts.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Heidi Klum und Heidis Kinder in Pompeji

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in New York, 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids Henry und Lou sowie Mama Erna und Partner Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2019



