Mit was für einem Gefährt erobert George Clooney (58) denn da die Straßen? Seit 2006 ist der Schauspieler das Werbegesicht von Nespresso. Über die Jahre hinweg hat er zusammen mit seinen Kollegen schon so einige koffeinhaltige Getränke an den unterschiedlichsten Orten genossen: zusammen mit Kumpel Matt Damon (48) im Café, mit John Malkovich (65) im Himmel oder in einem fiktiven Königreich zusammen mit Game of Thrones-Star Natalie Dormer (37). Nun wurde er bei den Dreharbeiten zum neuen Spot gesichtet!

Vor wenigen Tagen wurde der Frauenschwarm mit einem Kamerateam im spanischen Dörfchen Navalcarnero entdeckt. Dort ritt er zusammen mit Oscar-Gewinnerin Brie Larson (29) auf einem Esel durch die Straßen. Beide drehten zusammen einen neuen Werbespot für die bekannte Kaffeekapsel-Marke. Doch anstatt das Gelände weitläufig abzusperren, konnten sogar Passanten einen Blick auf den Hollywood-Hottie erhaschen. Und die weiblichen Fans waren total hin und weg von ihm. Gegenüber TeleMadrid unterstrich eine junge Frau ganz aufgeregt: "Ich bleibe hier, bis er weggeht. Er sieht verdammt gut aus!"

2013 verdiente sich der Mann von Amal (41) einen ordentlichen Lohn – und das in nur 20 der insgesamt 46 Sekunden des Spots. Für seinen damaligen Werbeauftritt von Nespresso soll George unglaubliche zwei Millionen Dollar pro Sekunde erhalten haben.

MEGA Brie Larson und George Clooney bei den Dreharbeiten zum neuen Nespresso-Werbespot

MEGA George Clooney zusammen mit der Crew von Nespresso

Getty Images George Clooney, Schauspieler

