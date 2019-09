Was für ein aufregendes Vorhaben! Janni (29) und Peer Kusmagk (44) sind seit wenigen Monaten stolze Zweifach-Eltern: Nach Söhnchen Emil-Ocean (2) erblickte im Juli die kleine Tochter Yoko das Licht der Welt. Die erste Zeit mit den zwei Sprösslingen meisterte die Profi-Surferin mithilfe der Unterstützung ihres Mannes in ihrem Zuhause in Potsdam – doch die Blondine möchte schon bald einen großen Schritt allein wagen: Sie will mit Emil-Ocean und Yoko ohne Peer verreisen!

Am Freitag geht es für das Trio in Jannis alte Heimat, nach Fuerteventura. "Ich war schon lange nicht mehr da und kann es daher auch kaum erwarten. Auch ist es die erste Reise für Yoko und da Peer arbeiten muss und wir somit alleine fliegen, bin ich zugegebenermaßen echt aufgeregt, ob ich es hinbekomme", gesteht die Sportlerin auf Instagram. Im Gepäck habe sie unter anderem ein Reisebettchen für die Kids und Emils Lieblingskuscheltier. Für den Zweijährigen ist es allerdings nicht der erste Trip, wie für seine Schwester, er hat mit seinen Eltern bereits eine kleine Europa-Tour absolviert.

Als Schauspieler und Moderator ist Peer momentan zeitlich sehr eingespannt – Janni sehnt sich daher nach mehr Quality-Time mit ihrem Liebsten: "Peer muss zurzeit unglaublich viel arbeiten und kommt meist wieder nach Hause, wenn Emil-Ocean und Yoko schon müde werden und ich sie ins Bett bringe." Die gemeinsame Zeit als Familie wird daher von den Kusmagks umso intensiver genutzt, erklärte sie auf Instagram.

Instagram / janniundpeer Janni Kusmagk mit den Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

