Dieser Ex-Bachelorette-Kandidat hat noch immer ein haariges Problem! 2017 hatte Julian Sawatzki im Fernsehen um das Herz von Jessica Paszka (29) gebuhlt – musste allerdings schon in der ersten Nacht der Rosen das Handtuch werfen. Seitdem ist das Reality-TV-Gesicht als Influencer tätig. Schon während seiner Show-Teilnahme hatte der 27-Jährige mit seinem lichten Haupthaar zu kämpfen und entschied sich vergangenes Jahr für eine Transplantation. Doch leider erfüllte der Eingriff nicht ganz Julez' Erwartungen, wie er Promiflash nun verriet.

Vor rund zwölf Monaten legte sich der einstige Rosenanwärter für eine vollere Haarpracht unters Messer. "Bei mir ging es schon früh mit dem Haarausfall los, sodass ich nie eine coole stylishe Frisur haben konnte. Mir wurden damals 3700 Grafts verpflanzt, mehr konnte bei mir leider nicht entnommen werden", erklärte Julez im Gespräch mit Promiflash. Dabei habe man den Fokus vor allem auf den vorderen Bereich des Kopfes gelegt. Inzwischen werde aber auch sein Hinterkopf immer lichter, was ihn nun zu einem weiteren Schritt zwinge: "Ich bekomme ein Haarsystem. Das ist zu vergleichen mit einem Haarteil. Dabei wird der Bereich ab der Mitte des Kopfes abrasiert und das Haarteil mit Echthaar aufgeklebt."

Der aktuelle Zwischenstand ist für den ehemaligen Kuppelkandidaten nur ein Kompromiss. Das Toupet soll Julez bald deutlich mehr Varianz ermöglichen, was seinen Look angeht: "Ich erhoffe mir ein schön dichtes Gesamtergebnis, was trotzdem natürlich wirkt. Durch das Haarteil habe ich dann ganz andere Möglichkeiten stylishe Frisuren zu tragen und bin nicht mehr eingeschränkt, weil ich versuchen muss irgendein Bereich am Kopf zu kaschieren." Hättet ihr erwartet, dass Julez so mit seinen Haaren zu kämpfen hat? Stimmt ab!

RTL / Arya Shirazi Julez, Bachelorette-Kandidat 2017

Privat Julian kurz nach seiner Haartransplantation 2018

Privat Ex-Bachelorette-Kandidat Julez Sawatzki noch ohne Haarteil

