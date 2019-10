Die Trennung von Gerda Lewis (26) und Keno Rüst können einige ehemalige Kuppelshow-Stars nicht fassen! Anfang September flimmerte die finale Folge der diesjährigen Bachelorette-Staffel über die Fernsehbildschirme und Gerda und Keno gingen als neues Rosen-Traumpaar aus der Sendung hervor. So schien es zumindest in den ersten Wochen zu sein, doch bereits Mitte Oktober gaben die beiden überraschend ihre Trennung bekannt. Viele deutsche Reality-Stars sind geschockt: Sie sahen in der Beziehung zwischen der Blondine und ihrem Auserwählten echtes Potenzial!

Als Ex-Bachelor Leonard Freier (34) bei der Halloweenfeier im Berliner Dungeon von Promiflash auf das Liebes-Aus der beiden angesprochen wurde, reagierte er fassungslos: "Geschockt, völlig geschockt! Mir fehlen die Worte, ich bin immer noch völlig geschockt." Er habe damit gerechnet, dass Keno und Gerda heiraten und Kinder bekommen würden. Auch der einstige "Bachelorette"-Kandidat Julian Sawatzki sah die Trennung nicht kommen. Zwar sei er anfangs skeptisch gewesen, ob Gerda die richtige Wahl für das Format sei, doch mit ihrer authentischen Art habe er sie letztendlich überzeugt. "Ich dachte, dass mit Keno und ihr könnte eine echte Lovestory werden. Ich war überrascht, dass es so schnell vorbei war", gab er zu.

Fitness-Influencerin Gerda und Projektingenieur Keno gaben beim Bekanntwerden ihrer Trennung an, dass auch der öffentliche Druck ein Grund für das Aus gewesen sei. Das glaubt Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek allerdings eher weniger: "Wenn die beiden sich wirklich geliebt hätten, hätte man kämpfen können und die Beziehung wäre bestehen geblieben." Wenn die beiden aber gemerkt hätten, dass sie eher als Freunde statt als Paar funktionieren, dann müsse man das eben akzeptieren.

