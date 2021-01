Neue TV-Liebes-Suche für Julian Sawatzki! Der Trademarketing-Manager nahm 2017 an dem RTL-Kuppelformat Die Bachelorette teil. Doch Rosenverteilerin Jessica Paszka (30) hatte keinerlei Interesse an Julez und schickte ihn deswegen gleich in der ersten Folge wieder nach Hause. Daraufhin wurde es ruhig um den Toupet-Träger. Jetzt mischt der Düsseldorfer in einem neuen Dating-Format mit – dieses Mal sucht er aber eine männliche Begleitung.

Denn Julian ist Teil des Casts der schwulen Ausgabe von Take Me Out. Dort ist der ehemalige Rosensammler im Hintergrund der Vorschau-Fotos zu sehen. Dass Julian auch auf Männer steht, verriet er schon während seiner Bachelorette-Teilnahme. "Sie sollte auf jeden Fall die Tatsache akzeptieren, dass ich klar eine Frau suche, ich aber auch auf Männer stehe", erklärte er im RTL-Interview. Damals kam er aber gar nicht soweit, um mit Jessi darüber bei einem Einzel-Date zu sprechen. Damit ist Rafi Rachek (31) nicht der einzige Bachelorette-Boy, der nach der Sendung lieber Männer datet.

Julian ist auch nicht der erste Rosen-Star, der sein Glück ebenfalls bei Ralf Schmitz (46) versuchte. So nahmen auch schon Evelyn Burdecki (32), Marco Cerullo (32), Janine Christin Wallat (25) und Janika Jäcke (32) an "Take Me Out" teil. Ob Julian einen Partner in der Show findet, wird sich am 9. Januar bei RTL zeigen.

Instagram / misterjulezzz Julian Sawatzki, 2020 in Düsseldorf

TVNOW Ralf Schmitz bei "Take Me Out – Boys Boys Boys"

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

