Hier sprühen nur so die Funken! Seit einigen Monaten daten sich Lena Gercke (31) und Dustin Schöne ganz offiziell. Immer mal wieder teilt das Paar verschmuste Turtelpics im Netz – mit großen Liebesbekundungen halten sie sich im Großen und Ganzen jedoch eher zurück. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, beweist jetzt aber ein aktuelles Pärchenbild: Lena und Dustin waren vor Kurzem auf einer Hochzeit!

Auf Instagram postete das Model ein ziemlich schnuckeliges Pic von sich und ihrem Liebsten. Das sich ordentlich in Schale geworfene Couple posiert vor einer traumhaften Kulisse. Mit dem Wort "Hochzeits-Crasher" machte die 31-Jährige deutlich, was sie mit Dustin so getrieben hatte. Für ihren The Voice of Germany-Co-Moderator Thore Schölermann waren diese Zeilen ein gefundenes Fressen. "Hochzeit? Das ging jetzt aber schnell", kommentierte er mit einem Augenzwinkern.

Natürlich waren die beiden nicht auf ihrer eigenen Trauung – Lena und Dustin zelebrierten die Liebe eines befreundeten Paares in Marrakesch. In ihrer Insta-Story zeigte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Stunde auch ein paar schnuckelige Ausschnitte von der Zeremonie und dem Dinner im Anschluss.

Instagram / lenagercke Dustin Schöne und Lena Gercke, 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne in Marrakesch

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

