Es ist ein so bisher wohl kaum da gewesener Liebesbeweis: Rocco Stark (33) verzichtete ein Jahr lang auf beinahe alles in seinem Leben – Alkohol, Freunde, Familie, Sex und vieles mehr. Und das aus einem einzigen Grund: Er will seiner Noch-Ehefrau Nathalie damit beweisen, wie sehr er um ihre Ehe kämpft. Aktuell befindet sich der Ladenbesitzer zu Fuß auf dem Weg von Berlin nach München – ebenfalls ein Zeichen der unerschütterlichen Liebe zu seiner Frau. Aber werden diese Aktionen Nathalie Rocco wirklich wieder näherbringen?

Ein winziges Detail scheint in der Rechnung des Schauspielers zu fehlen: Seine Verflossene ist längst wieder in festen Händen. Zuletzt veröffentlichte sie immer wieder Turtelbeweise mit ihrem neuen Freund im Netz. Unter einem neuen Post fragte ein Follower erst kürzlich nach: "Bist du noch mit deinem Freund zusammen?" Nathalies Antwort: ein eindeutiges "Ja"! Ob Roccos Kampf damit vorbei ist?

Für diese Möglichkeit ist der Schauspieler gewappnet, wie er Promiflash verriet: "Wer kämpfen will, der muss auch bereit sein, zu verlieren." Solange er verheiratet ist, will er aber weiter alles für seine große Liebe tun.

Instagram / nathaliiiiie_________________ Nathalie gemeinsam mit ihrem neuen Freund

Instagram / roccostark Nathalie und Rocco Stark

Instagram / nathaliiiiie_________________ Nathalie und ihr neuer Freund

