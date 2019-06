Das ging aber flott! Erst Anfang des Jahres hatten Rocco Stark (33) und seine Noch-Ehefrau Nathalie ihre Fans mit dieser Nachricht geschockt: Nur wenige Monate nach ihrer heimlichen Hochzeit ist alles aus und vorbei. Während der Schauspieler lange am Beziehungsende zu knabbern hatte, hat seine Ex das Liebes-Aus offensichtlich längst verdaut. Sie ist ein halbes Jahr nach der Trennung offenbar wieder in festen Händen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht Nathalie jetzt Fotos und Videos, die wohl keinen Zweifel mehr offenlassen. Auf einem Schnappschuss stehen sie und ihre unbekannte männliche Begleitung in einem Fahrstuhl. Nur in Badesachen gehüllt, verpasst der Muskelmann der Brünetten einen dicken Schmatzer. Auch Nathalie kann ihre Gefühle nicht im Zaum halten und überhäuft in einem Clip den Mystery-Man mit zahlreichen Küssen. Wie die kurzen Sequenzen beweisen, scheint die Chemie zwischen den beiden einfach zu stimmen.

Während Nathalie wieder auf Wolke sieben schwebt, war die Trennung für Rocco alles andere als leicht. Erst im Mai gab er in einem Interview zu, wie sehr ihn die Situation belastet hat. "Das war für mich eine sehr, sehr schwere Zeit", erklärte der 33-Jährige gegenüber RTL und verriet, dass er seinen Ehering trotz Trennung nicht so einfach abnehmen kann.

Instagram / nathaliiiiie_________________ Nathalie gemeinsam mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Instagram / nathaliiiiie_________________ Nathalie und ihr neuer Freund

Anzeige

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de