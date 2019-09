Nicht nur Frank Thelen (43) ist eine harte Nuss! An der Die Höhle der Löwen-Legende hat sich schon so mancher Gründer die Zähne ausgebissen. Der schwer zu überzeugende Unternehmer nimmt die Bewerber während ihrer Pitches ordentlich in die Mangel und verhandelt bei jedem Deal knallhart. Wegen seiner ehrlichen Art und seinen Sprüchen zählt der Brillenträger zu den Zuschauerlieblingen im Löwenkäfig. Doch nach der aktuellen Staffel wird er das Format vermutlich für immer verlassen. Aber die Fans müssen nicht traurig sein: Neuzugang Nils Glagau hat es ebenfalls faustdick hinter den Ohren und könnte ein würdiger Nachfolger für Frank sein!

Denn der Geschäftsführer des Nahrungsergänzungsmittel-Riesen Orthomol lässt sich von den Gründern genauso wenig einwickeln. So gab er in der dritten Folge von "Die Höhle der Löwen" nicht ein einziges Angebot ab! Für Nils muss eine Produktidee von vorne bis hinten stimmen und sofort sein Interesse wecken. Dem Gründer des Angel-Köders iCapio verpasste er mit den Worten "Also fürs Angeln brenne ich jetzt nicht. Dann kann ich das auch nicht vertreten. Ich bin raus" eine Absage. Hier zeigte sich die größte Parallele zu Frank: Auch Nils sagt stets unverblümt, was er denkt. Im Gegensatz zu den anderen Löwen Georg Kofler (62) und Co. findet er nur dann motivierende Worte oder ein freundliches Lächeln für die Gründer, wenn er zu 100 Prozent begeistert ist.

Genau dafür schätzen seine Kollegen Nils. "Der kann auch anders! Das ist ein ganz lieber, netter Mensch, aber wie man sieht: Der kann auch seine Krallen ausfahren – und nicht umsonst ist er ein Löwe!", stellte Moderator Amiaz Habtu (42) im Promiflash-Interview klar. "Er hat sich sehr sehr schnell eingefunden.[...] Er ist eine große Bereicherung für uns", schwärmte auch Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (65). Was denkt ihr: Wird Nils ein guter Ersatz für Frank sein, wenn Letzterer die Sendung verlässt? Stimmt ab!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

