Wo war Isaac Hempstead-Wright (20) bloß? Das ist die Frage, die ganz vielen Game of Thrones-Zuschauern seit vergangenem Sonntag unter den Nägeln brennt. Zum 71. Mal wurden im Microsoft Theater in Los Angeles die goldenen Trophäen der Emmy Awards verliehen. Unter den glücklichen Siegern des Abends: die Darsteller und Sendungsverantwortlichen der Fantasy-Serie, die gleich zwölfmal ausgezeichnet wurde. Der Darsteller des Königs von Westeros, Bran Stark, höchstpersönlich fehlte aber auf der Bühne. Im Promiflash-Interview verriet er nun auch den Grund dafür.

Promiflash traf den 20-Jährigen am Samstag bei der Comic Con 2019 in Berlin und hakte nach. "Es war ein kleiner Schock für uns alle, um ehrlich zu sein", erinnerte er sich an den Moment, als seine Kollegen vergangene Woche den Preis in den unterschiedlichen Kategorien entgegennahmen und er selbst im Zuschauersaal verweilte. "Es sollten eigentlich die Leute, die auch individuell nominiert waren, auf die Bühne, und dann saßen wir da und dachten: 'Oh, warum sind alle anderen jetzt doch da vorne?'", schilderte der Schauspieler die Geschehnisse des Abends weiter.

Übel nahm Isaac seinen Kollegen die ganze Aktion aber keinesfalls. "Das war völlig in Ordnung. Da waren ganz viele von uns, die nicht auf der Bühne waren", fügte er hinzu. Die Hauptsache sei doch, dass das "Game of Thrones"-Team zu den Abräumern der Award-Verleihung zählte. Auf die Glückwünsche seitens Promiflash reagierte der Brite deshalb mit einem strahlenden und stolzen Lächeln.

Getty Images Die "Game of Thrones"-Stars bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Die "Game of Thrones"-Stars bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Isaac Hempstead-Wright, Bran-Darsteller bei "Game of Thrones"

