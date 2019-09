Was für ein emotionaler Abschied für Die Lochis! Seit 2011 veröffentlichen die Zwillinge Roman (20) und Heiko Lochmann (20) gemeinsam selbst gedrehte Videos auf YouTube. Dabei präsentieren sich die Brüder nicht nur in witzigen Comedyclips, sondern beweisen auch, dass sie musikalisch einiges auf dem Kasten haben. Nach drei Alben und den dazugehörigen Tourneen hatte das Duo jedoch Mitte Mai sein Aus verkündet. Nun standen sie das letzte Mal zusammen auf der Bühne – und feierten vor Tausenden von Fans einen tränenreichen Abschied!

Auf Instagram teilt Heiko ein Foto, auf dem er zusammen mit seinem Bruder unmittelbar nach ihrem allerletzten Gig in Dortmund zu sehen ist. Beide haben gerötete und noch immer feuchte Augen. Dazu verkündet er: "Tränen der Freude. Auf ein neues Kapitel!" Denn ein endgültiges Karriereende der Mainzer Brüder bedeutet das keineswegs. "Es wird Musik kommen! Es wird weitergehen!", verspricht Heiko seiner Community. Jetzt geht es für beide erst mal in den Urlaub. In den kommenden Monaten wollen die Brüder sich dann Zeit nehmen, um sich persönlich, aber auch künstlerisch weiterzuentwickeln.

Die Community zeigt sich in den Kommentaren ebenfalls bewegt von dem vorläufigen Abschied. Eine Userin schreibt: "Danke für alles! Wir freuen uns auf das nächste Kapitel." Zusätzlich zu ihren Fans versammeln sich auch viele Prominente unter dem Beitrag. Neben Davin Herbrüggen, Mandy Capristo (29) und Jorge Gonzalez (52) hinterlässt ebenso Kollege Tobias Kriegers abschließende Worte. "Ich ziehe meinen Hut vor euch", so der Webstar.

Instagram / dielochis Die Lochis

Getty Images Heiko und Roman Lochmann auf der Berlin Fashion Week 2018

Getty Images Heiko und Roman Lochmann bei einem Auftritt in Berlin 2016

