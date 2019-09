Jetzt klärt Rocco Stark (33) auf! Seit Kurzem ist das erste Buch des Schauspielers auf dem Markt: In "Starke Zeiten" berichtet er davon, wie er ein Jahr lang auf Dinge wie Alkohol, Drogen und Sex verzichtete. Warum er das – laut eigener Angabe – tat? Um seine Noch-Ehefrau Nathalie zurückzugewinnen! Zum Abschluss will er nun für sie von Berlin nach München joggen. Bei vielen Followern, aber auch bei Nathalie selbst, stößt die Aktion jedoch nicht auf Begeisterung und Verständnis. Schlichtweg unnötig oder gar peinlich finden sie diese. Jetzt reagierte Rocco auf die Meinung seiner Kritiker!

Der 33-Jährige meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort – um die Missverständnisse aufzuklären: "Natürlich mache ich das für die Frau, die ich geheiratet habe. Ich hatte ihr ursprünglich mal vor sehr langer Zeit ein Versprechen gegeben und hatte gesagt, wenn es sein müsste, würde ich sogar von München nach Berlin für sie laufen." Er wolle ihr damit beweisen, dass er sehr wohl bereit sei, um sie zu kämpfen. "Ich weiß nicht, vielleicht existiert der Mensch nicht mehr, für den ich das gemacht habe – aber ich wollte ihr trotzdem ein gutes Gefühl geben und ihr vermitteln, dass sie definitiv von mir geliebt worden ist." Rocco wolle mit dem Liebeslauf zeigen, dass er eigentlich ein guter Ehemann ist. "Und ich finde, daran ist nichts peinlich, und das ist auch absolut in Ordnung", stellte er abschließend klar.

Dass er jetzt jedoch vom ursprünglichen Ziel Berlin aus nach München starte, sei damit zu erklären, dass Berlinerin Nathalie schließlich nicht am Ende auf ihn warten würde – und er ohnehin mal wieder seine Heimat besuchen wolle: "Die Strecke bleibt ja die gleiche." Nathalie fragte sich nämlich erst kürzlich in einem Instagram-Livestream: "Was zum Teufel soll es mir bringen, wenn ein Mann für mich nach München läuft, obwohl ich in Berlin wohne? [...] Ich möchte kein Teil seiner Promoaktion sein."

Splash News Rocco Stark präsentiert sein Buch "Starke Zeiten"

Instagram / roccostark Rocco Stark und Nathalie in Boltenhagen

Instagram / roccostark Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Rocco Stark

