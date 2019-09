Rocco Starks (33) Laufaktion macht Ex Nathalie wütend! Der ehemalige Dschungelcamper sorgt gerade für Aufsehen: In seinem neuen Buch beschreibt der 33-Jährige, wie er ein Jahr lang auf Alkohol, Sex und Co. verzichtete. Mit dem Schriftstück will er seiner Noch-Ehefrau Nathalie beweisen, dass er um seine Verflossene kämpft. Der Unternehmer geht sogar noch einen Schritt weiter und läuft aktuell zu Fuß von Berlin nach München – alles für seine Liebe. Doch von der Aktion ist seine einstige Partnerin alles andere als angetan: Im Netz teilt sie gegen Rocco aus und macht ihre Sicht der Dinge deutlich!

Denn für Nathalie kommt die plötzliche Liebesbekundung ihres Noch-Mannes äußerst überraschend – sie hat eigentlich schon mit ihm abgeschlossen: "Ich habe von diesem Menschen seit einem Jahr nichts mehr gehört, worüber ich sehr dankbar bin. Jetzt komischerweise, wo ein Buch promotet werden muss, was verkauft werden soll, werde ich wieder ins Spiel gezogen. Komisch, oder?", echauffierte sich die Brünette in ihrem Instagram-Livestream. Sie kann nicht verstehen, warum Rocco in der Öffentlichkeit von der großen Liebe spricht. "Er hat mich benutzt, um im Mittelpunkt zu stehen. Was zum Teufel soll es mir bringen, wenn ein Mann für mich nach München läuft, obwohl ich in Berlin wohne? [...] Ich möchte kein Teil seiner Promoaktion sein", machte Nathalie ihrem Ärger Luft.

Nathalie wünscht sich nichts mehr, als dass der Buchautor endlich die Scheidungspapiere unterschreibt und somit endgültig kein Teil ihres Lebens mehr ist – sie hatte damals ihre Gründe, die Ehe zu beenden. Die Beauty ist aktuell auch wieder glücklich vergeben und möchte mit ihrem Partner ein ruhiges Leben außerhalb der Schlagzeilen genießen.

