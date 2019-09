Was für eine Strahlefrau! Seit Ende Juni sind Janni (29) und Peer Kusmagk (44) stolze Zweifach-Eltern: Nach Söhnchen Emil-Ocean (2) konnte sich das Paar nun über ein kleines Töchterchen namens Yoko freuen. Und diese Freude teilen die beiden auch nur zu gerne mit ihren Followern. Immer wieder geben sie süße Updates aus dem Familienalltag. Dabei bekamen die Fans Baby Yoko natürlich schon einige Male zu Gesicht – auf dem neuesten Schnappschuss zeigt sich die kleine Dame jetzt aber erstmals breit lächelnd!

Grund zum Strahlen gibt es auch allemal: Denn Yoko macht gerade mit ihrer Mama und ihrem Bruder Urlaub auf der Sonneninsel Fuerteventura! Papa Peer musste leider schweren Herzens aus beruflichen Gründen in Deutschland bleiben, ließ seine Fans aber an dem sonnigen Gruß seiner zwei Mädels teilhaben. Auf Instagram teilte der Moderator ein Bild, das so richtig gute Laune macht. Klein-Yoko sitzt in Mamas Arm und strahlt mit einer Blume hinter dem Ohr in die Kamera. Dazu schrieb Peer: "Dieser Schnappschuss von ihrer Insel im Atlantik macht mich aber einfach nur glücklich und zeigt, wie sehr Janni und unsere Kinder das Leben am Meer lieben und genießen."

Auch Janni postete schon reichlich Impressionen aus dem Urlaubsdomizil. Sie zeigte sich erst kürzlich im Bikini und brachte ihre Supporter damit ordentlich zum Staunen – denn die Surferin hat drei Monate nach der Geburt schon wieder einen echten Waschbrettbauch.

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Tochter Yoko

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im September 2019

