Pietro Lombardi (27) gibt die Hoffnung noch nicht auf! Derzeit flimmert wieder die beliebte Kuppelshow Love Island über die deutschen TV-Bildschirme. Zu den regelmäßigen Zuschauern zählt auch der DSDS-Juror, und: Er hat sich in eine Kandidatin verguckt. Melissa scheint dem Sänger mächtig den Kopf verdreht zu haben! Doch davon weiß die hübsche Brünette natürlich noch nichts. In der Folge von Sonntagabend weinte Melissa bittere Tränen um ihren Show-Partner Danilo, der offenbar nicht ganz mit dem Herzen bei ihr ist. Dieser Anblick brachte Pietro zur Verzweiflung – er schrie sogar den Fernseher an!

In seiner Instagram-Story filmte der "Señorita"-Interpret sich beim "Love Island"-Schauen. Als Melissa im Krisengespräch mit Islander Yasin die Tränen kamen, rief Pietro inbrünstig: "Melissa – bald hat das alles ein Ende! Melissa, ich bin doch da!" Der 27-Jährige kann es wirklich kaum noch abwarten, bis das Format endlich zu Ende ist: "Melissa, ich zähl die Tage, noch sieben Tage, Melissa, noch sieben Tage!"

Auch Pietros Fans fiebern mit ihm. "Pietro, du musst auch in die Villa und Melissa überraschen", schlug ein Abonnent ihm vor. Und Pietros Kumpel Giovanni Zarrella würde die Islanderin am Liebsten vorzeitig aus der Sendung holen. "Befreit Melissa!", betonte er in seiner Instagram-Story. Was denkt ihr, werden die zwei sich nach "Love Island" treffen? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Yasin und Melissa bei "Love Island" 2019

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

Getty Images Giovanni Zarrella in Berlin

