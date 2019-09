Wer wird in die Rolle des einst drogenabhängigen Schauspielers Eric Stehfest (30) schlüpfen? Im vergangenen Jahr verbuchte der GZSZ-Star mit seiner Autobiografie einen Mega-Erfolg. In dem Buch erzählt er seine Lebensgeschichte samt Drogen-Vergangenheit und landete damit auf der Bestsellerliste. Jetzt soll das Schriftstück verfilmt werden – und nun steht auch fest, wer den Serien-Darsteller in "9 Tage wach" verkörpern wird: Jannik Schümann soll in dem Film den Drogen-Junkie mimen.

In einem Interview mit Bild plauderte Serienstar Jannik über seine neue Rolle und stellte dabei klar: "Ich gehe nicht viel feiern. Ich liebe es, in Bars rumzuhängen und bei Freunden zu versacken. Das ist eher mein Ding. Die Rolle von Eric ist bisher meine größte Herausforderung." Als Vorbereitung habe er nicht nur das Buch seines Kollegen gelesen, sondern mit ihm auch intensive Gespräche geführt. "Wir sind in stetigem Kontakt, tauschen uns aus und ich kann ihm ständig Fragen stellen", erklärte Jannik.

Vor seinem ersten Tag am Set sei er besonders aufgeregt gewesen, so der "Homevideo"-Star. "Ich habe vor dem ersten Drehtag nicht gut geschlafen und sehr viel positiven Zuspruch von meinen Freunden gebraucht, weil ich extrem aufgeregt war. Das ist einfach komplett neues Terrain", gab er in dem Gespräch zu. Wie sich Jannik als drogenabhängiger Eric schlagen wird, können die Fans demnächst selbst beurteilen. Der Film soll im Frühjahr 2020 bei ProSieben ausgestrahlt werden.

Essler, Christian/ ActionPress Eric Stehfest bei einer Lesung aus seinem Buch "9 Tage wach"

Getty Images Schauspieler Jannik Schümann

Essler, Christian/ ActionPress GZSZ-Star Eric Stehfest

