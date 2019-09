Miley Cyrus (26) hat aktuell wohl mit einer Menge Liebeskummer zu kämpfen! Im August gaben die Musikerin und ihr Langzeitpartner Liam Hemsworth (29) überraschend ihre Trennung bekannt – dabei hatten die beiden rund neun Monate zuvor noch geheiratet. Dennoch blieb die 26-Jährige nicht lange solo: Nur wenige Tage später bandelte sie mit ihrer Freundin Kaitlynn Carter an! Aber auch diese Liebelei zerbrach kurz darauf wieder. Nun veröffentlichte Miley ein langes Statement zum Thema Liebe – und stichelte darin offenbar gegen mindestens einen ihrer Verflossenen!

Via Instagram-Story grüßte die Sängerin ihre Fans nun mit einem niedlichen Foto, das sie eingekuschelt mit zwei Hunden im Bett zeigt. "Umgeben von Tieren aufzuwachen, ist einfach der schönste Weg, in den Tag zu starten. Das erinnert mich gleich daran, wie es sich anfühlt, bedingungslos geliebt zu werden", schrieb Miley darunter. "Das Beste an Tieren ist, dass ihnen die kleinen Dinge egal sind.[...] Sie fragen nicht nach Wohlstand, Karriere, Talenten, Rasse, Alter oder Geschlecht", erklärte sie weiter. Hunde würden einen immer zurücklieben. "Alles, was sie dafür im Gegenzug wollen, ist Loyalität. Und das erinnert mich doch an jemanden?"

Wen Miley wohl mit diesen letzten Zeilen ansprechen will? Zu den Gründen für die Trennung von Kaitlynn hat sie sich bisher nicht geäußert. Laut eines Insiders soll es der "Malibu"-Interpretin aber einfach zu schnell gegangen sein. Und wie aus einem offiziellen Statement zum Liebes-Aus mit Liam hervorgeht, hätten Miley und der "Tribute von Panem"-Star sich einfach auseinandergelebt.

Instagram / mileycyrus MIley Cyrus, Musikerin

Actionpress/ Backgrid Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in Los Angeles

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth 2019 in New York

