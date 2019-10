Da hat sich Pietro Lombardi (27) etwas ganz Besonderes für seine Love Island-Herzdame Melissa einfallen lassen! Heute Abend werden die Teilnehmer der feuchtfröhlichen Flirtsendung mit Nachrichten ihrer Liebsten überrumpelt. Die TV-Partnerin von Danilo Cristilli erwartet dabei aber auch eine süße Überraschung: Ihr VIP-Verehrer Pietro lässt ihr eine ganz persönliche Videobotschaft zukommen – in der er ihr sogar ein herzzerreißendes Ständchen singt!

Auf dem Instagram-Account von "Love Island" wurde der bezaubernde Gruß-Clip schon vorab veröffentlicht. In typischem Pietro-Style steht der Musiker im Bild und richtet ganz emotionale Zeilen an seine Melissa: "Was geht ab Melissa, ich habe mitbekommen, dass es dir gerade nicht so gut geht, bisschen Gefühlschaos. Mach auf jeden Fall weiter. Nach jedem Tief kommt hoffentlich auch für dich wieder ein Hoch. Hör immer auf dein Bauchgefühl und sei nicht so naiv. Ich sehe immer alles. Ich hoffe, nach dieser Überraschung hast auch du ein kleines Lächeln im Gesicht. Dein Pie", säuselt der Sänger.

Doch damit nicht genug: Pie stimmt kurz darauf eine Piano-Version seines gefühlvollen Megahits "Phänomenal" an, den man durch die Blume auch als eine kleine Liebeserklärung an die 23-Jährige verstehen kann. Wie wird Melissa wohl auf diese Grüße reagieren? Und wie eifersüchtig wird Danilo auf seine berühmte Konkurrenz? Das seht ihr heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL II.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Splash News Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Danilo und Melissa, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de