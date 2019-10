Große Trauer um Karel Gott! Der beliebte Schlagerstar ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass der Sänger unter einer akuten Leukämie litt. Zuletzt wurde "die goldene Stimme aus Prag" in seiner Heimat in einem Krankenhaus behandelt. Dort kamen jetzt auch seine Angehörigen ein letztes Mal zusammen, um von ihm Abschied zu nehmen.

Gegenüber dem tschechisch Nachrichtenportel Hospodářské Noviny erklärte die Witwe von Karel nun: "Mit dem tiefsten Kummer in meinem Herzen kündige ich an, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat." Ivana Gottová berichtete auch, dass der Musiker im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen sei.

Gott konnte auf eine lange Karriere im Musik-Business zurückblicken. Bereits 1963 erschien seine erste Single – eine tschechische Version des Hits "Moon River". Insgesamt nahm der "Biene Maja"-Interpret über 150 Alben auf, die sich mehr als 30 Millionen Mal verkauften.

Bauer Media.CZ/ActionPress Karel Gott bei der Vorstellung der neuen CD von Eva Pilarova

Getty Images Karel Gott im Januar 2007

United Archives GmbH / ActionPress Karel Gott, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de