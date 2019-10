Zwischen Samira und Yasin passt auf Love Island aktuell kein Blatt. Erst vor wenigen Tagen bat der Sportlehrer den frechen Lockenschopf, seine feste Freundin zu werden. Dagegen hatte sie absolut nichts einzuwenden und das Paar verbrachte eine romantische Nacht in der Privat-Suite. Doch offenbar ist Samira die einzige, die denkt, dass Yasin wirklich der Richtige für sie ist – im Netz werden immer mehr Stimmen laut, dass ein anderer Islander viel besser zu ihr passt!

Nicht nur einmal entschieden bereits die Zuschauer, dass Samira und Aleksandar Petrovic (28) ein absolutes Dream-Couple abgeben würden. Deswegen wurden die beiden am Wochenende sogar für ein paar Stunden zusammengekettet. Vielen "Love Island"-Fans sind sich sicher: Wenn Samira in Aleks' Nähe ist, wirkt sie viel lockerer, gelöster, lacht sehr und albert herum. In Yasins Gesellschaft gibt sich die Zugbegleiterin meist nachdenklich und ruhig. "Ich hoffe, Samira schaltet nun endlich mal ihr Hirn ein, wenn vorhanden. Sie muss doch selber merken, dass sie anders war und ist, mit Aleks", fasste ein User auf Twitter die Mehrheitsmeinung zusammen.

Aber passen die beiden wirklich zusammen? Vor dem Staffelstart beschrieb Samira ihren Traummann im RTL II-Interview noch so: "Wenn ein Mann groß ist, braun gebrannt und vielleicht dunkle Haare hat, finde ich das schon anziehend [...]. Ich stehe auf reife Männer, die wissen, wo es langgeht. Er muss mir Halt geben können." Alles Attribute, die auch Aleks in sich vereint – vielleicht sogar mehr als ihr aktueller TV-Partner Yasin? In den vergangenen Wochen sorgten manche Aktionen des Models bei der 22-Jährigen nicht gerade für ein sicheres Gefühl.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Yasin und Samira

RTL II Aleksandar und Samira an Tag 11 bei "Love Island"

RTL II "Love Island"-Kandidatin Samira

