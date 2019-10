War dieses Die Höhle der Löwen-Produkt etwa frauenfeindlich? Bei der erfolgreichen Gründer-Show kann es auch mal emotional werden. Investor Georg Kofler (62) hatte bei einem Pitch sogar vor Kurzem einen kleinen Ausraster. Auch in der neuesten Folge kam eine Gründer-Idee alles andere als gut an: Das Design von "Camping Butler" war den TV-Löwen nicht nur zu altmodisch, sondern auch zu frauenfeindlich!

Die "Die Höhle der Löwen"-Kandidaten Simon Freutel und Ralf Winkelmann haben in der Show ihren "Camping Butler" vorgestellt, ein Gerät, mit dem man Auffangbehälter von Campingtoiletten reinigen kann. Obwohl die Investoren von dem Produkt begeistert waren, konnten die beiden Gründer mit ihrem Geschäftsmodell nicht überzeugen. Nachdem klar war, dass kein Deal zustande kommen würde, hatte Löwe Frank Thelen (43) aber noch einen Tipp für Simon und Ralf. Sie sollten das Design ihres "Camping Butlers" noch einmal überdenken. Darauf war nämlich eine schöne junge Frau in einem engen Kleid zu sehen – für den 43-Jährigen ein absolutes No-Go: "Euer Design mit einer attraktiven blonden Frau in einem attraktiven, engen, schwarzen Kleid – das ist 80er. Bitte lasst das sein. Da sind wir drüber hinweg, dass blonde Frauen in engen schwarzen Kleidern sowas machen."

Auch Franks Löwen-Kollegin Judith Williams (47) konnte dem Aussehen des "Camping Butlers" nicht viel abgewinnen: "Jungs, wir leben in 2019! Wir Frauen sind nicht nur für das Badezimmer oder die Küche verantwortlich."

Getty Images Frank Thelen beim Deutschen Filmpreis 2015

Bieber, Tamara / ActionPress Judith Williams bei der Glow in Berlin

Wenzel, Georg /ActionPress Die Investoren von "Die Höhle der Löwen"

