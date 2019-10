Bei Die Höhle der Löwen herrscht großer Konkurrenzdruck! In der beliebten Tüftlersendung buhlen Gründer jede Folge um eine Investition in ihr Unternehmen – und die Löwen wiederum um den perfekten Deal. Brennen Frank Thelen (43), Judith Williams (47) und Co. jedoch für dieselbe Produktidee, kann es auch ganz schön laut werden. Bei solchen Duellen geht natürlich immer einer leer aus. Wie reagieren die Löwen auf weggeschnappte Deals?

Promiflash traf den Investor Georg Kofler (62) beim Pressetag zur neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel in Hamburg und hat nachgefragt, ob er sich sehr ärgere, wenn sich ein Gründer für einen anderen Löwen entscheidet als für ihn. "Man muss das, glaube ich, als eine Art sportlichen Wettbewerb sehen – mal gewinnt man, mal verliert man", stellte der 62-Jährige klar und betonte dann: "Man muss auch gönnen können."

Außerdem erweise sich nicht jede Idee als Volltreffer. "Manchmal ist es auch besser, wenn man einen Deal verliert, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Geschäfte doch nicht so toll liefen, wie der Gründer das in der Show präsentiert hat", merkte Georg mit einem Augenzwinkern an.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer (l.) und Dr. Georg Kofler beim Curaluna-Pitch

WENN.com Georg Kofler in Berlin, Mai 2018

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

