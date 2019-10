Mel (44) B. im Schockzustand! Nur zwei Jahre nach dem Krebstod ihres geliebten Vaters Martin Brown muss die britische Sängerin nun den nächsten schmerzlichen Verlust eines Familienmitglieds verkraften: Am Dienstagmorgen verstarb ihre heiß geliebte Urgroßmutter mit beachtlichen 107 Jahren. Sie stammte wie Mels Vater aus dem Inselstaat St. Kitts und Nevis. Ihr Tod bricht das kaum geheilte Herz des Ex-Spice Girls jetzt wieder aufs Neue.

Auf Instagram teilte Mel die traurige Nachricht mit ihren Fans. Zu einem Foto ihrer Urgroßmutter, das sie in einem rosafarbenen Kostüm vor einem Mikrofon sitzend zeigt, widmete Scary Spice der Verstorbenen bewegende Worte: "Tief betrübt über den Tod meiner Urgroßmutter in den frühen Morgenstunden, sie war 107 Jahre alt und was für eine Frau sie war", schrieb die 44-Jährige, und fügte hinzu: "Ich habe das Bedürfnis, sofort nach Nevis zu fliegen, um ihr meinen Respekt zu zollen." Ihren Kummer verdeutlichte Mel mit den nachfolgenden Hashtags wie #DieFamilieIstAlles oder #GeschocktUndTraurig. Mit den Worten "Los geht’s" forderte sie ihre Schwester Danielle Brown zudem auf, umgehend die Reise nach Nevis anzutreten.

Die Fans des Popsternchens reagierten auf den herzzerreißenden Beitrag mit enorm viel Zuspruch und Anteilnahme. "Wow, was für ein langes erfülltes Leben", kommentierte beispielsweise "EastEnders"-Star Patsy Palmer (47) den emotionalen Post der berühmten Musikerin.

