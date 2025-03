So fröhlich tanzt Mel B. mit ihren Kids während Pool-Auszeit

Mel B. (49), bekannt als Mitglied der Spice Girls, gönnt sich eine Auszeit vom hektischen Alltag und genießt einen sonnigen Tag am Pool mit ihrer Familie und Freunden. Die Musikerin teilt auf Instagram Eindrücke von dem fröhlichen Beisammensein, das ganz im Zeichen von Entspannung und Spaß steht. Mit dabei sind ihre beiden Töchter Angel Iris (17) und Madison (13), während ihre älteste Tochter Phoenix (26) fehlt. Mel zeigt sich dabei in einem auffälligen, schulterfreien Bikini mit Karomuster, hüpft ausgelassen mit einem Freund in den Pool und tanzt mit ihren Mädchen in der Sonne. "Ah, freie Tage mit der Familie. Wir vermissen dich, Phoenix! Beeil dich und komm her", schreibt sie zu ihrem Post.

Privat gibt Mel seit Jahren alles für ihren Nachwuchs, der aus verschiedenen früheren Beziehungen stammt. Ihre älteste Tochter Phoenix entstand aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Jimmy Gulzar. Angel stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Eddie Murphy (63), während Madison ihre Tochter mit Ex-Mann Stephen Belafonte (49) ist. Zu ihm hat die Familienmutter ein schlechtes Verhältnis und liefert sich seit Jahren einen bitteren Rechtsstreit.

Mel, die in ihrer Karriere als "Scary Spice" weltweit Erfolge feierte, hat nicht nur privat einiges auf dem Radar, sondern auch beruflich. Sie steht für die 20. Jubiläumsstaffel der Musikshow America's Got Talent vor der Kamera. Gemeinsam mit Simon Cowell (65), Howie Mandel (69) und Sofia Vergara (52) komplettiert Mel die Jury. Ihr Comeback als Jurorin erfolgt, nachdem Model Heidi Klum (51) das Format nach elf Staffeln verlassen hat.

Instagram / officialmelb Mel B. mit ihrer Tochter Madison

Getty Images Heidi Klum und Mel B., September 2023

