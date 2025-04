Mel B. strahlt beim Drehauftakt von "America's Got Talent"

Ein großer Wechsel in der Jury überraschte kürzlich Fans der beliebten Castingshow America's Got Talent: Spice Girls-Star Mel B. (49) kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit an das Jurypult zurück und ersetzt damit Supermodel Heidi Klum (51). Zum Auftakt der Dreharbeiten für die 20. Staffel des Formats posierte sie am Mittwoch in Pasadena, Kalifornien, zusammen mit Co-Juror und Talentscout Simon Cowell (65) auf dem roten Teppich. Wie auf Bildern zu sehen ist, die Daily Mail vorliegen, trug sie dabei ein weißes, eng anliegendes Spitzenkleid und Overkneestiefel im typischen Leo-Style. Heidi, die seit 2013 in der Jury saß, war nicht vor Ort – sie wurde laut dem Magazin stattdessen an der amerikanischen Ostküste in New York gesichtet.

Fans hatten die Gerüchte über ein Aus von Heidi am Jurypult schon Ende vergangenen Jahres diskutiert, nachdem bekannt wurde, dass "Project Runway" ein Comeback plant. Bereits damals kursierten Spekulationen, dass sich die Drehpläne beider Shows überschneiden könnten. Als "America's Got Talent" in diesem Monat neue Promo-Bilder veröffentlichte, fehlte Heidi schließlich auf den Fotos, was ihren Ausstieg endgültig bestätigte. Mel B., die schon von 2013 bis 2019 Teil der Jury war, freue sich eigenen Aussagen zufolge bereits riesig auf ihr Comeback. Neben Simon und Mel wird auch wieder Sofia Vergara (52) mit an Bord sein, ebenso wie Howie Mandel (69) und Moderator Terry Crews (56).

Mel B., bürgerlich Melanie Janine Brown, wurde als Mitglied der Spice Girls weltberühmt und prägte die 90er mit Hits wie "Wannabe" und "Spice Up Your Life". Im Gegensatz zu ihren Bandkolleginnen, die eher für sanftere oder glamouröse Attribute standen, galt sie als furchtlose Draufgängerin der Gruppe und bekam von der Presse den Spitznamen "Scary Spice" verpasst. Nach der Bandauflösung startete Mel eine Solokarriere und landete mit Missy Elliott (53) und ihrem gemeinsamen Song "I Want You Back" einen Hit. Doch nicht nur die Musik, sondern auch das TV wurde zu ihrem Terrain: Neben "America's Got Talent" saß sie bereits in den Jurys von The X-Factor in Großbritannien und Australien.

Getty Images Mel B., Simon Cowell und Heidi Klum bei "America's Got Talent: Fantasy League"

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie C.

