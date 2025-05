Nach harten Jahren: Mel B. fühlt sich mit Verlobtem sicher

2014 befand sich Mel B. (49) an einem schlimmen Punkt in ihrem Leben: So wollte die Sängerin Suizid begehen, weil sie es nicht mehr aushielt. Damals steckte der Spice Girls-Star in einer toxischen Beziehung mit dem Filmproduzenten Stephen Belafonte (49) – 2017 fand sie schließlich die Kraft, die Ehe zu beenden. Sie begann eine Therapie, ein neues Leben – und lernte ihren Freund Rory McPhee kennen, mit dem sie seit 2022 verlobt ist. Im Interview mit US Weekly kommt sie nun aus dem Schwärmen über ihn gar nicht mehr heraus: "Er ist etwas ganz Besonderes. Er ist ein sehr selbstbewusster Mann, und das ist für mich ein Mann. Bei ihm fühle ich mich so sicher – ich habe gar nicht gemerkt, wie unsicher ich mich gefühlt habe, weil das für mich normal wurde."

Mel könne manchmal gar nicht fassen, dass sie Rory kennengelernt habe – besonders, da sie in Sachen Partnerschaft zuvor schreckliche Erfahrungen gemacht hat. "Jetzt hingegen muss ich mich kneifen und sagen: 'Du bist so nett. Wirst du immer noch nett sein? Kann ich dich heiraten? Kann ich meinen eigenen Instinkten vertrauen?'", erklärt die Musikerin weiter. Momentan planen die beiden ihre Hochzeit. Ein Schritt, von dem Mel dachte, dass sie ihn nie wieder gehen würde. "Ich dachte: 'Ich werde nie wieder heiraten. Nie, nie, nie. Ich werde nie eine Beziehung haben'", gestand sie im vergangenen Jahr gegenüber People.

Vor Rory war Mel zehn Jahre lang mit Stephen zusammen. Dieser soll ihr ganzes Leben kontrolliert haben – und soll ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein. Nach dieser schlimmen Zeit wollte die "Wannabe"-Interpretin eigentlich nicht wieder in eine Beziehung. "Als ich diese zehnjährige Beziehung verließ, war ich nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Ich wollte mich nur um meine Kinder kümmern und sicherstellen, dass es ihnen gut geht und sie auf ihrem Heilungsweg sind", berichtet Mel gegenüber US Weekly. Doch schließlich lernte sie Rory, einen Stylisten, kennen – er habe ihren Glauben an die Liebe und das Vertrauen gefördert.

Getty Images Mel B. im November 2023

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B., im Jahr 2015

