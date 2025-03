Mel B. kehrt für Jubiläum zu "America's Got Talent" zurück

Die Erfolgsshow America's Got Talent startet mit ihrer Jubiläumsstaffel und einem prominenten Comeback: Mel B. (49), die ehemalige Spice Girls-Sängerin, kehrt in die Jury zurück. Sie ersetzt Heidi Klum (51), die nach insgesamt elf Staffeln ausgestiegen ist. "Ich bin überglücklich, wieder bei AGT zu sein – nicht nur ist es das 20-jährige Jubiläum der Show, es ist auch ein wirkliches Nachhausekommen für mich, und ich könnte nicht glücklicher oder aufgeregter sein, zurück zu sein", erklärte die Sängerin gegenüber People. Gemeinsam mit Simon Cowell (65), Howie Mandel (69), Sofia Vergara (52) und Moderator Terry Crews (56) wird Mel B. über Amerikas beeindruckendste Talente urteilen.

Die 20. Staffel von "America's Got Talent" verspricht einige Überraschungen: Neben spektakulären Performances sollen auch ehemalige Teilnehmende eine neue Chance erhalten. Geplant ist, einige Golden Buzzers zu vergeben – eine direkte Einladung ins Halbfinale. Bereits in der letzten Staffel begeisterte der Gewinner Richard Goodall, ein singender Hausmeister, mit seiner Darbietung von Journeys "Don’t Stop Believin'". Dieser bekam damals einen Golden Buzzer von Heidi. Simon, der als Juror und Produzent tätig ist, zeigte sich begeistert über das Jubiläum: "Es ging immer um die Kandidaten, und ohne sie gäbe es keine Show. Das gibt mir die Gelegenheit, allen zu danken, die jemals etwas vorgetragen haben."

Für Mel B. ist die Rückkehr zu "America's Got Talent" etwas ganz Besonderes, denn sie war bereits von 2013 bis 2018 Teil des Jurypanels. In dieser Zeit wurde sie für ihre offene und direkte Art geschätzt – eine Qualität, die sie auch in dieser Staffel mitbringen will. Die Sängerin setzt sich seit Jahren intensiv für Frauenrechte ein und hat die Erziehung ihrer drei Töchter stets als oberste Priorität angesehen. Dass sie wieder in der Sendung dabei ist, wird mit Sicherheit für frischen Wind sorgen und die Show um ein weiteres Highlight bereichern, jetzt wo Heidis Energie fehlen wird.

Getty Images Heidi Klum und Simon Cowell, "America's Got Talent"-Juroren

Getty Images Mel B., Sängerin

