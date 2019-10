Wie steht es wirklich um Phil Collins (68)? Der Sänger musste bereits im vergangenen Jahr bei seinen Konzerten auf einen Gehstock zurückgreifen und saß bei seinen Performances auf einem Stuhl. Jetzt befindet sich der Musiker auf seiner Welttour "Still Not Dead Yet" und absolviert seine Auftritte auch hier im Sitzen und mit einer Gehhilfe. Und dann der Schock-Moment für all seine Fans: Der 68-Jährige stürzte am Sonntag auf der Bühne!

Ein Video von TMZ zeigt den Moment des Unfalls bei seinem Konzert in Charlotte: Phil Collins will sich mithilfe seines Stocks auf einem Drehstuhl niederlassen, fällt aber nach hinten über. Mitarbeiter eilen herbei, um dem Briten zu helfen. Ob sich der Künstler dabei verletzt hat, ist bisher nicht bekannt, allerdings brach er seinen Auftritt nicht ab. Doch nicht nur dieser Anblick weckt die Sorge über seinen Gesundheitszustand: Schon im Juni saß der "In the Air Tonight"-Interpret im Rollstuhl und machte dabei einen wackeligen und gebrechlichen Eindruck. Und auch bei seiner jetzigen Tournee wurde er in einem Transportsessel gesichtet.

Vor zwei Jahren musste die Musiklegende wegen eines Sturzes auf der Toilette sogar in einem Krankenhaus behandelt werden. Grund dafür könnte der sogenannte Steppergang sein, an dem er seit einer Rückenoperation 2015 leidet. Dabei handelt es sich um eine Gangstörung, die durch eine Lähmung der Fußhebermuskeln verursacht wird.

Getty Images Phil Collins 2018 in Las Vegas

Anzeige

Tony Oudot/WENN Phil Collins in London

Anzeige

Jason Winslow / Splash News Phil Collins in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de