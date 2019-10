Gerda Lewis (26) hätte Asena das große Glück bei Love Island gegönnt! Als erste Granate zog die Latina auf die Liebesinsel und verdrehte prompt Danilo den Kopf. Doch nach nur wenigen Tagen entschieden die beiden sich gegen ihr Couple-Dasein und lösten die Bindung auf. Das Interesse eines anderen Mannes zu wecken, gelang der Kölnerin nicht, weshalb sie bereits in Folge acht ihre Koffer packen musste. Ihre BFF Gerda findet ihren Exit ungerecht!

Promiflash traf die Bachelorette 2019 und ihren Auserwählten Keno Rüst in Stuttgart beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening. Angesprochen auf Asenas Show-Aus entgegnete Gerda enttäuscht: "Das war ein bisschen unfair. Sie ist rausgeflogen, obwohl sie noch gar nicht so richtig die Chance hatte. Sie ist ja auch als Nachzüglerin reingekommen und deshalb fand ich es sehr, sehr schade." Ihr früher Rauswurf habe auch Asena selbst sehr mitgenommen, so ihre beste Freundin: "Natürlich ist sie geknickt und enttäuscht, weil sie gerne länger dort gewesen wäre."

Zum Glück kann Asena auf die Unterstützung ihrer Freunde zählen. "Wir haben sie zu ihrem Geburtstag in einem Restaurant mit einem riesengroßen Ballon überrascht. Ich glaube, das hat sie echt aufgeheitert", plauderte Gerda weiter im Promiflash-Interview aus.

RTL II / Magdalena Possert Danilo und Asena, "Love Island"-Couple

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, 2019

Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Gerda Lewis, Asena Neuhoff und Larissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de