Pietro Lombardi (27) hat es so richtig erwischt! Seit Wochen ist der Sänger in Reality-Sternchen Melissa vernarrt. Die Brünette nimmt aktuell bei Love Island teil, um dort ihre große Liebe zu finden. Auf der Insel war ihr das bisher nicht so recht gelungen, doch der Musiker umgarnte die Schwäbin aus der Ferne und schickte ihr sogar eine Videobotschaft. Nach ihrem Auszug aus der Kuppelshow könnte irgendwann ein Treffen der beiden stattfinden. Aber hätte eine Beziehung von Pietro und Melissa überhaupt Potenzial?

Diesbezüglich waren sich Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) in dem YouTube-Format "Aftersun" noch unsicher. Der einstige Bachelorette-Kandidat mutmaßte: "Ich glaube, Melissa hat da draußen auf jeden Fall noch einen Plan B und der heißt Pietro Lombardi. Ich weiß aber nicht, wie ernst sie das nimmt." Für seine Partnerin Yeliz stand schon fest, dass der Entertainer und die Servicemitarbeiterin aus zu verschiedenen Welten kommen. "Er ist ja sehr viel in der Öffentlichkeit, und ich glaube nicht, dass sie mit diesem Druck klarkommen würde, weil sie dafür einfach nicht die Person ist", erklärte die Hannoveranerin.

Die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer waren sich einig darüber, dass Pie eine starke Frau an seiner Seite haben sollte. "In der Beziehung wäre Pietro allerdings der dominante Part", meinte Johannes. Trotzdem schreibe er die Sache noch nicht ganz ab und sei gespannt, was sich in der nächsten Zeit ergeben wird.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Bild-Renntag 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de