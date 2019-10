Es war ein kurzes aber emotionales Vergnügen für Julia Oemler! Bei Love Island kam die Nachzüglerin an Tag fünf der frivolen Kuppelshow hinzu. Sofort bandelte die Blondine aus Sachsen-Anhalt mit Danilo Cristilli und Yasin an. Doch weder bei den beiden Südländern noch bei Sidney Wolf konnte das Model landen und musste das Format in Episode 15 wieder verlassen. Welche Szenen aus ihrer Teilnahme interessierte Julia hinterher wohl am meisten?

Im Promiflash-Interview nach ihrem Auszug aus der Villa verriet die 25-Jährige, ob sie schon einen Blick in ihre Ausschnitte in dem Format geworfen hat. "Ich habe nicht wirklich viel geschaut. Meinen Einzug und die Szene in der Privatsuite! Ich wollte wissen, wieso die Leute meinten, ich hatte die Kamera abgehangen." Bei der heißen Dusch-Session mit Danilo und Yasin machte es den Eindruck, als habe Julia etwas über eine der Linsen in der Nasszelle geworfen, um ungestört mit den Jungs zu sein. Scheinbar tat sie das nicht absichtlich.

Mittlerweile ist die selbstständige Traurednerin aber wieder im Alltag angekommen, auch wenn das gar nicht so leicht war für sie. "Plötzlich sind die Menschen weg und keine Kameras mehr da. Beim Umziehen schaut man trotzdem noch, dass ja keiner etwas sieht", witzelte sie. Hättet ihr euch auch nur ein paar eurer Szenen angeschaut? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Julia Oemler, Nachrückerin bei "Love Island" 2019

RTL II – Magdalena Possert Mädels von "Love Island" 2019

RTL II – Magdalena Possert Kandidatin Julia mit den "Love Island"-Jungs

