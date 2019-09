Heute gab es ein Dreier-Date bei Love Island: Die Zuschauer bestimmten per Umfrage, dass die Insel-Hotties Yasin und Danilo Cristilli die Newcomerin Julia Oemler auf ihren ersten Ausflug in die Privat-Suite begleiten dürfen. Da ging vor allem der Sportlehrer in der Dusche ordentlich ran, obwohl er eigentlich gerade mit Islanderin Samira vercouplet ist. Zurück in der Villa petzt Julia der Zugbegleiterin, was zwischen ihr und Yasin im Bad so ging.

Bei einem Einzelgespräch mit Amin Elkach überlegte die Blondine noch, ob sie Samira die Wahrheit über das Date mit Yasin erzählen soll. Kurz entschlossen geht Julia zu dem Lockenkopf und beichtet ihr, wie ihr "Love Island"-Freund sich auf dem Dreier-Date verhalten hat. "Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Er hat gestern in der Suite geduscht und mich so unter der Dusche hochgehoben. Jetzt weißt du alles", erzählte die Südländer-Liebhaberin. Samira hat vor Julias Ehrlichkeit großen Respekt.

Ob Julia damit die Beziehung zwischen Yasin und Samira wohl endgültig zerstört hat, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Immerhin wollte Yasin danach mit seiner besseren Hälfte reden, doch die blockte ihn komplett ab. Fandet ihr es richtig, dass Julia Samira alles erzählt hat? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe" bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island" 2019

RTL II – Magdalena Possert Danilo, Yasin und Julia bei "Love Island" 2019

RTL II – Magdalena Possert Julia Oemler, Reality-Star

