Gigi Hadid (24) ist wieder zu haben! Im August dieses Jahres gab es die ersten heißen Spekulationen, dass das Topmodel mit dem ehemaligen The Bachelorette-Kandidatin Tyler Cameron anbandelt. Seitdem wurden die beiden immer wieder bei romantischen Date-Nights in New York gesichtet. Doch nach nur zwei Monaten soll es sich nun schon wieder ausgeturtelt haben: Gigi und Tyler haben sich getrennt.

Ein Insider erklärte im Interview mit Us Weekly: "Tyler ist Single. Er und Gigi sind nicht mehr zusammen." Erst wenige Tage zuvor hatte der Hottie sich bezüglich seines Beziehungsstatus noch sehr bedeckt gehalten. Als er in einer Talk-Show zu Gast war, verriet er nur: "Vielleicht bin ich Single." Auf die vermeintliche Beziehung zu der Laufstegschönheit ging er dabei allerdings nicht ein.

Aber waren überhaupt jemals romantische Gefühle im Spiel? Erst kürzlich bezog der Barkeeper Stellung zu den Turtel-Gerüchten und stellte klar: Er und Gigi seien gar kein Paar. "Sie ist ein guter Mensch, sie ist eine wundervolle Person und wir halten es einfach auf einer freundschaftlichen Ebene."

Splash News Gigi Hadid in Paris, September 2019

Splash News Tyler Cameron 2019 in New York

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, 2019

