Mit einer emotionalen Rede hat Prinz Harry (35) die erste gemeinsame Afrika-Reise seiner kleinen Familie abgerundet! Insgesamt waren der Rotschopf sowie seine Liebste Herzogin Meghan (38) und ihr Sohn Archie Harrison zehn Tage in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs. Zum Abschluss ihrer Tour besuchten sie Tembisa Township: Dort hielt Harry eine rührende Rede auf den Kontinent und die Zukunft seines Kindes!

"Wenn ich meinen Sohn großziehe, möchte ich sicherstellen, dass das, was ich hier gelernt habe – die Werte von Natur, Gemeinschaft und Freundschaft – etwas ist, das ich an ihn weitergeben kann", ließ er seine gespannt lauschenden Zuhörer in Südafrika wissen. Der 35-Jährige erinnerte sich außerdem an seine Gefühle in seiner Jugend, als er erstmals Afrika besucht hatte: "Seit ich als kleiner Junge auf diesen Kontinent gekommen bin, um mit etwas fertig zu werden, das ich unmöglich beschreiben kann, hat Afrika mich regelrecht umarmt, und das werde ich nie vergessen."

Auch Meghan trat hinters Rednerpult und fasste den Aufenthalt noch einmal für sich zusammen: "Die Intention für diese Tour war es, mich mit Frauen aus Südafrika zu treffen, ihnen zuzuhören und zu lernen." Dabei sei es eine schöne Bestätigung gewesen, dass das Paar mit seinen Zielen und Prinzipien nicht allein ist. Während der Afrika-Trip der beiden nun also sein Ende findet, geht es für Harrys Bruder Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) erst los. Ab Mitte Oktober werden sie nach Pakistan reisen, wo die Royal-Family zuletzt vor 13 Jahren gewesen ist.

