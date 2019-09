Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) legen einen strahlenden Auftritt in Kapstadt hin! Vor wenigen Stunden kam das Paar in der südafrikanischen Hafenstadt an. Auf ersten Schnappschüssen ist zu erkennen, dass – wie angekündigt – auch Söhnchen Archie Harrison mit von der Partie ist. Damit hat der vier Monate alte Wonneproppen bereits seine erste offizielle Auslandsreise angetreten. Noch bis zum 2. Oktober ist die kleine Familie im Süden Afrikas unterwegs: Bei einem ersten Termin war Harry und Meghan nichts von den Reisestrapazen anzumerken – sie verzückten ihre Fans stattdessen mit bester Laune!

Um 11 Uhr Ortszeit landete der Flieger des Trios – vier Stunden später absolvierten die Eheleute ihren ersten Auftritt im Nyanga Township. Dort hielt die Herzogin von Sussex einen kurzen Vortrag im Rahmen der "Justice Desk"-Organisation, die vor allem die Rechte von südafrikanischen Frauen stärken will. Dabei wirkten die beiden wie gewohnt sehr vertraut miteinander, sie hielten Händchen und zeigten keinerlei Berührungsängste mit den Anwesenden. Auf Fotos ist zu sehen, dass die zwei sich zudem mit vielen Fans unterhielten und etliche von ihnen umarmten.

Das Programm der drei für die kommenden zehn Tage ist offenbar sehr straff: Es stehen Veranstaltungen zu den Themen mentale Gesundheit, Bildung und Tierschutz an. Ob und wie oft Archie mit von der Partie sein wird, ist laut Mail Online aus Sicherheitsgründen unbekannt. Fest steht allerdings, dass der 35-Jährige ohne seine Frau und sein Kind nach Malawi, Angola und Botswana aufbrechen wird.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2019

