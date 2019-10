Pietro Lombardi (27) bangt um seine Flamme! Seit Wochen verfolgt der "Phänomenal"-Interpret ganz gebannt Love Island, weil er vor allem ein Auge auf Melissa geworfen hat. Die Brünette hat es ihm so sehr angetan, dass er ihr sogar eine Videobotschaft zukommen ließ. Allerdings musste er nun auch mit ansehen, dass der Herrenbergerin in der Sendung ein Blind Date vermittelt wurde. Die Bilder brachten Pie beinahe zur Verzweiflung.

In seiner Instagram-Story fuhr der 27-Jährige aus der Haut, als er sah, was passierte. "Melissa, sei ganz brav! Sei brav. Melissa, hey, hey. Ganz ruhig", brüllte er seinen Fernseher an und ärgerte sich über die Euphorie, die die 23-Jährige wegen der Verabredung ausstrahlte. Als die Kundenservice-Mitarbeiterin dann auf ihre beiden Liebesanwärter traf, hielt Pie erneut nicht an sich: "Melissa, einfach brav bleiben. Mehr will ich nicht. Ein Kuss auf die Wange ist okay, aber alles andere wäre viel zu viel heute." Sieht der Cappy-Träger seine Chancen auf ein Treffen mit Melissa etwa schwinden?

Allerdings könnte er noch Grund zur Hoffnung haben. Von den beiden Männern wählte Melissa Marcel Avdic (28), um ihn mit in die Villa zu den anderen Islandern zu nehmen. Der Finanzmanager hatte allerdings eine Liaison mit einer guten Freundin von Melissa, was sie nicht gerade berauschend fand.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II – Magdalena Possert Marcel Avdic, Islander 2019

