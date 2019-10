Ein Social-Media-Clip versetzte die Melissa-Fans in Sorge: Hat die Single-Lady Love Island etwa verlassen? In einem Video zur heutigen Folge fehlte die Beauty im Kreise der Islander und ließ die Zuschauer deshalb vermuten, dass sie nach dem gescheiterten Flirt mit Ex-Couple-Partner Danilo das Weite gesucht hat. Jetzt gibt es aber Entwarnung: Melissa hat die Suche nach der großen Liebe noch nicht aufgegeben und darf an Tag 22 zum Doppel-Date!

In einer kurzen Sequenz, die schon jetzt in der App zur Show einzusehen ist, erhält die Brünette nicht nur eine, sondern gleich zwei Einladungen zum Rendezvous. "Es ist wirklich eine Schande, dass Danilo nicht um dich gekämpft hat. Aber gut für mich, denn ich will dich kennenlernen und freue mich darauf, dich beim Date zu treffen", schreibt Mystery-Mann Marcel und zaubert Melissa mit dieser Botschaft endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht. Auch Flirt-Kandidat Musti sendet seiner potenziellen Traumfrau eine Nachricht und kann es kaum erwarten, sie bei dem Date begrüßen zu dürfen.

Nicht nur die 23-Jährige ist bei diesen vielversprechenden Aussichten total aus dem Häuschen, auch die restlichen Islander freuen sich für ihre Mitstreiterin und applaudieren wild. "Schau', wie sie strahlt", äußert Konkurrentin Dijana happy – und verabschiedet Melissa im glitzernden Kleidchen in ihr Dreamdate.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa und Danilo

Love Island, RTL II Laura, Yasin, Melissa und Samira bei "Love Island"

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Dijana

