Melissa scheint bei Love Island einfach vom Pech verfolgt zu sein! Erst am Mittwoch entcoupelte sie sich von Danilo Cristilli, weil der mehr Interesse an Dijana Cvijetic hatte. Aber schon kurz nach dem Drama gab es einen Lichtblick. Bei einem Blind-Date mit zwei Neuzugängen wollte die 23-Jährige Marcel Avdic die Chance geben, sie besser kennenzulernen. Die erste Flirt-Euphorie war schnell aber verpufft, denn: Der Finanzmanager hatte schon etwas mit Melissas ehemaliger BFF.

Als die Beauty und Marcel in der Villa ankamen, suchte sie direkt das Gespräch mit ihm, denn sie kannte ihn bereits aus Stuttgart und hatte eine böse Vorahnung: Lief da etwas zwischen dem 28-Jährigen und einer ihrer Freundinnen? "Um ehrlich zu sein, war es abgesprochen und es war alles easy auf lockerer Basis", erklärte der Fußballer. Melissa war geschockt und sie überkamen erste Zweifel: "Es ist nicht leicht, mit der Situation umzugehen, und ich kann mich deswegen schwer auf ihn einlassen. Ich kenne sie halt sehr gut..."

Bekommt die Herrenbergerin also doch kein Happy End? Die Fernsehzuschauer finden: Sie sollte Marcel trotzdem eine Chance geben. "Oh nein, Melissa! Egal, scheiß drauf, dass er mal was mit einer ehemaligen Freundin von dir hatte", kommentierte beispielsweise ein User auf Twitter. Könnt ihr Melissas Bedenken verstehen? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

