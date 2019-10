Elena Miras (27) liebt es, Mama zu sein! Im August vergangenen Jahres wurde die Liebe der einstigen Love Island-Beauty und ihres Partners Mike Heiter von der Geburt ihrer ersten Tochter gekrönt. Den Eltern fiel es nicht gerade leicht, vor wenigen Monaten in das Sommerhaus der Stars ohne Aylen einzuziehen – vor allem Elena vermisste ihren Spross in dieser Zeit schmerzlich. Nun machte die Schönheit einmal mehr klar, wie wichtig ihr Kind für sie ist!

"Diese Liebe braucht keine Worte", kommentierte die 27-Jährige ein Instagram-Foto von sich und der Einjährigen. Während Aylen mit ihren braunen Kulleraugen in die Kamera schaut, hat Elena nur Augen für ihre Kleine. "Meine Tochter ist meine Welt, mein Halt, mein Lächeln jeden Tag. Ohne sie würde alles keinen Sinn machen", offenbarte das Reality-TV-Sternchen und betonte: "Ich werde sie immer beschützen und alles dafür tun, dass sie immer glücklich ist. Ich bin eine so stolze Mami."

Elena und Mike lieben ihre Tochter so sehr, dass sie einen Großteil ihrer Sommerhaus-Siegesprämie von 50.000 Euro für Aylen zurückgelegt haben. "Sie soll dann selber entscheiden, wenn sie 18 ist, was sie damit machen will", verriet die Schweizerin kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, September 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Aylen, 2019

Instagram / elena_miras Mike Heiter, Elena Miras und Tochter Aylen

