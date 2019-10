Pietro Lombardi (27) hat einen Verdacht! Seit Tag eins verfolgt der DSDS-Juror seine Melissa bei Love Island. Von Folge zu Folge der feuchtfröhlichen Flirtshow steigerte sich das Interesse des Musikers für die süße Schwäbin. Er ist sich sicher: Er möchte die 23-Jährige nach ihrem TV-Abenteuer kennenlernen. Sogar Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) gab dafür zuletzt ihren Segen. Nun könnte das erste Treffen in greifbare Nähe rücken – denn Pie vermutet einen freiwilligen Exit von Melissa!

Am Freitagabend machte es RTL II besonders spannend, indem der Sender Melissas Entscheidung gar nicht weiter ausstrahlte, sondern auf die kommende Folge verschob. Während schon der Trailer vermuten ließ, dass die Kundenberaterin selbst die Reißleine zieht, äußerte nun auch Pie seine Vermutung in seiner Instagram-Story. Während Melissa noch ihre emotionale Rede schwang, kommentierte der "Phänomenal"-Interpret: "Ich schwöre Goldfrau, Punkt aus Ende. Wow man. So und jetzt ''Love Island', ich bin weg'." Doch auch den Sänger erwischte der Cliffhanger eiskalt. Mit solchen "Psychospielchen" habe er nicht gerechnet.

Die heutige Episode scheint dem Papa vom kleinen Alessio (4) außerdem noch einmal bewiesen zu haben, dass Melissa seine Traumfrau sein könnte. Vor dem Fernseher kam der Dauer-Cappy-Träger aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich schwöre wirklich, wunderschöne Frau. Ehrlich. Was soll ich sagen? Gott sei Dank sieht sie mich nicht, ich bin gerade ein bisschen rot. Einfach raus da, einfach raus. Ganz einfach." Ob er damit recht behalten wird, sehen die Fans am Sonntagabend um 22.15 Uhr auf RTL II.

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

