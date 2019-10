Für Melissa läuft es bei Love Island alles andere als rund! Seit Tag eins hatte sie ein Auge auf Danilo Cristilli geworfen und tatsächlich fanden die beiden letztendlich zusammen. Doch dann kam Granate Dijana Cvijetic dazwischen und die 23-Jährige gab ihren TV-Partner schweren Herzens frei. Ob sie die Villa nun freiwillig verlässt? Ein erster Trailer auf die Folge am Sonntag liefert einen verdächtigen Hinweis.

Am Sonntag müssen sich die verbliebenen Pärchen einer Challenge stellen: Sie müssen sich um schreiende Baby-Puppen kümmern. Der erste Vorschau-Clip zeigt allerdings nur fünf Kinderwägen. Bisher haben sich vier Paare verpartnert – also wird nur noch ein weiteres Couple in die nächste Runde einziehen. Nur Melissa und Dijana müssen noch wählen. Und in der Ansprache der Herrenbergerin klang es irgendwie nach Abschied. "Du warst für mich 'Love Island'. Du hast die Zeit für mich hier schön gemacht", wendete sie sich direkt an Danilo. Ein weiteres Indiz: Dijana ist im Gegensatz zu Melissa in dem kurzen Vorab-Video zu sehen. Packt die Beauty also wirklich ihre Koffer?

Zumindest wäre sie nicht die erste Islanderin, die aus freien Stücken aussteigt. Erst am Donnerstag hatte Ricarda Raatz sich von ihren Kollegen verabschiedet. Nachdem ihr TV-Partner Mischa Mayer die Beziehung mit ihr beendet hatte, sah sie keinen Sinn mehr für ihre Teilnahme.

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / melissa_loveisland Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

RTL II Ricarda Raatz an Tag 22

