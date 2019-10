Diana June ist zum zweiten Mal schwanger. Ein Dreivierteljahr ist es her, dass die YouTuberin und ihr Ehemann das Schlimmste durchmachen mussten, was Eltern passieren kann: Im Dezember 2018 verstarb ihr Sohn nur zwei Tage nach seiner Geburt. Umso erfreulicher waren die News einer erneuten Schwangerschaft der Beauty. Lange wartete Diana ab, bis sie die Bombe platzen ließ – um ihren Bauch zu verstecken, ließ sie sich so manches einfallen.

"Weite Kleidung und mein Trick in diesem Bild: Rumspielen mit der Perspektive", kommentierte Diana eine Bilderreihe von sich auf Instagram. Auf den Fotos posiert der Social-Media-Star in einem schwarzen Samtkleid – ein Babybauch ist nur zu erahnen. Mittlerweile ist Diana aber froh darüber, dass die Schwangerschaft raus ist: "Ich fühle mich erleichtert, mich endlich nicht mehr verstecken zu müssen."

Ihr Versteckspiel war jedoch nicht bei allen Followern erfolgreich: "Ich muss übrigens sagen, ihr seid super aufmerksam. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie geahnt haben, dass ich schwanger bin", lobte die Influencerin ihre pfiffigen Fans.

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Ehemann

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, YouTuberin

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de