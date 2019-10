Prinz Harry (35) sorgt in Großbritannien gerade für Furore. Denn der Royal hat die britische Presse angeklagt, seine Ehefrau Herzogin Meghan (38) seit einem Jahr völlig rücksichtslos durch den Schmutz zu ziehen. Diese öffentliche Anklage sorgte für großes Aufsehen, als sie aus dem Nichts auf einer neuen offiziellen Webseite der Sussexes veröffentlicht wurde. Wie jetzt bekannt wurde, hat Harry nicht einmal seinem Vater Prinz Charles (70) oder seinem Bruder Prinz William (37) von dieser drastischen Aktion erzählt!

Wie Daily Mail berichtet, haben William und Charles erst mit dem öffentlichen Statement erfahren, dass der junge Vater gegen die englische Klatschpresse vorgehen will. Nicht nur habe er seiner Familie seine Pläne verschwiegen, Harry soll sich auch gegen seine Berater gestellt haben, die von der Aktion ganz und gar nicht begeistert waren! Das Timing des Statements soll im Königshaus ebenfalls negativ angekommen sein. So eine Aktion – noch während eines offiziellen Staatsbesuchs im Ausland – dürfte wohl auch seiner Großmutter, dem britischen Staatsoberhaupt, Queen Elizabeth II. (93), ganz und gar nicht gefallen.

Nicht nur Harry, auch Meghan selbst geht aktiv gegen die Klatschpresse vor und hat jüngst die Mail on Sunday verklagt. Der Grund: Die Zeitung veröffentlichte ohne ihr Einverständnis einen Brief von ihr an ihren Vater, zu dem sie bekanntermaßen eine sehr schwierige und distanzierte Beziehung hat.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan Anfang Oktober 2019 in Johannesburg

Anzeige

Getty Images Prinz Charles mit seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de