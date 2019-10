Mit dieser Nachricht schockiert Sia (43) ihre Fans! Eigentlich erfreut die Blondine die Musik-Welt immer wieder mit ihren außergewöhnlichen und gewagten Looks, emotionalen Tracks und ihrem strahlenden Lächeln. Nachdem es zuletzt etwas stiller um die Australierin geworden war, meldet sie sich nun mit einem beunruhigenden Update zu ihrem Gesundheitszustand zu Wort. Im Netz verkündet die Songschreiberin, dass sie an einer ziemlich schmerzhaften Krankheit leide.

"Hey! Ich habe mit chronischen Schmerzen zu kämpfen, einer neurologischen Krankheit, dem Ehlers-Danlos-Syndrom", wendet sich die "Chandelier"-Interpretin via Twitter an ihre Community. Die seltene Erkrankung zieht Störungen des Bindegewebes mit sich und greift auch Gefäße, Muskeln, Sehnen und Organe an. Mit dem öffentlichen Statement wolle Sia all denjenigen Mut zusprechen, die unter ähnlichen Symptomen zu leiden hätten.

"Das Leben ist einfach hart. Der Schmerz ist entmutigend, aber ihr seid nicht allein", schreibt sie in dem emotionalen Tweet weiter. Ihre Follower stehen in der schweren Phase hinter ihrem Idol und wünschen der 43-Jährigen unter dem Post viel Kraft. "Dein Schmerz ist auch unser Schmerz", kommentiert ein User und hofft, dass Sia sich zukünftig mehr Zeit für sich selbst nimmt.

Getty Images Sängerin Sia

